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Томские фотографы смогут принять участие в конкурс Makers of Siberia Photo Prize

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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе для сибирских фотографов Makers of Siberia Photo Prize, организованный медиаплатформой «Мастера Сибири». В этом году мероприятие пройдет во второй раз. Организаторы ставят цели по исследованию визуальной среды сибирского региона и поддержке локального сообщества фотографов.

Темой этого года стала «Новая реальность». От участников принимаются работы, так или иначе выстроенные вокруг человека или последствий его присутствия.

«Новые социальные явления, экологическая повестка и солидарность, тенденция к осознанности, здоровью, проникающие во все уровни жизни технологии, меняющийся культурный ландшафт и повседневная городская реальность, неразличимость которой можно высвечивать, потери и новые возможности — сюжеты, которые нам интересны», — пишут организаторы.

Конкурс проводится в двух номинациях — «Серия» и «Одиночная фотография». КПринимаются фотопроекты, сделанные за последние 2 года участниками, постоянно проживающими в Сибирском федеральном округе.

Для участия в номинации «Серия» необходимо представить 8-12 фотографий, объединенных общей идеей. Работы, предоставленные в разные категории, не должны повторяться. А общее количество заявок от одного участника не должно превышать 7.

Международные и российские эксперты в области фотографии выберут по 10 финалистов в каждой номинации. Их работы будут представлены на коллективной выставке в сентябре 2021 года.

Куратором конкурса выступит Надежда Шереметова, исследователь фотографии, директор «ФотоДепартамента» и образовательной онлайн-платформы «Проекция». А в состав жюри вошли:

Победителей ждет участие в портфолио-ревю и лаборатории, которые также пройдут в Сибири в сентябре 2021 года, сертификаты на фототехнику, персональная выставка и другое. Заявки принимаются до 15 мая. Подробности можно узнать на сайте конкурса.

Фотоконкурс Makers of Siberia Photo Prize стартовал весной 2019 года. За 3 месяца в редакцию поступило 620 заявок из 10 регионов Сибири. Жюри выбрало 17 финалистов из Омска, Тюмени, Иркутска, Томска, Усть-Кута, Кемерова, Якутска и Красноярска. Их работы — в общей сложности 96 фотографий — были представлены на итоговой выставке в Омске. Победителем конкурса стал фотограф из Кемерова Александр Никольский.

«Мастера Сибири» — медиаплатформа о современной культурной жизни Сибири. Главная задача издания — создать единое онлайн-пространство, чтобы вывести творческую среду Сибири из «подполья», наладить горизонтальные связи между локальными городскими сообществами и предоставить возможность местным героям быть услышанными. Проект реализуется фондом «Креативные практики» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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