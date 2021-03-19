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Еще четверо заболевших коронавирусом скончались в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция уровень заболеваемости количество заболевших Еще четверо заболевших коронавирусом скончались в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 67 человек, 4 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 030 случай заболевания коронавирусом. 29 746 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,10.

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