В Томске отменена комиссия при оплате коммунальных платежей через кассы расчетного центра

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

С завтрашнего дня будет отменена комиссия при оплате коммунальных платежей через кассы «Единого информационно-расчетного центра Томской области». Такое решение приняли депутаты на заседании комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию.

Напомним, с 1 января 2021 года при оплате коммунальных услуг через банки, операторов почтовых услуг, офисы обслуживания клиентов ООО «Единый информационно-расчетный центр Томской области» и других платежных агентов с плательщика взимается комиссия. Ее размер устанавливают сами платежные агенты. Однако возможность оплатить комуслуги без комиссии сохраняется лишь несколькими способами.

— Ранее нам уже удалось решить вопрос с оплатой в одном окне по единому платежному документу, а не в разных, как это было при ее введении. Но остались вопросы с взиманием комиссии при оплате. Большинство потребителей оплачивают квитанции в личном кабинете, но остаются люди старшего поколения, которым такой способ оплаты не подходит. Они вынуждены платить комиссионные сборы. И это вызывает недовольство у населения. Так быть не должно. Необходимо создать максимально комфортные условия для всех, — подчеркнул председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Как рассказал начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель, ежемесячно порядка 16% томичей посещают офисы Единого информационно-расчетного центра. Пик посещений приходится на 15 — 20 числа каждого месяца, как раз в это время томичи получают платежки и начинают их оплачивать. Для снижения нагрузки проводится планомерная информационно — разъяснительная работа с потребителями по иным способам оплаты услуг. Кроме того, принимается ряд мер для создания более комфортных условий при дистанционной оплате. В ближайшее время планируется запустить мобильное приложение.

Также депутаты обратили внимание на проблему отсутствия механизма «расщепления» услуг в единых платежках при оплате через банки и платежных агентов. Депутаты получают десятки подобных обращений. Профильному департаменту рекомендовано провести детальный мониторинг по данному вопросу.

По итогам обсуждений была достигнута договоренность об отмене комиссии за оплату коммунальных платежей во всех двадцати кассах «Единого информационно-расчетного центра Томской области».

— С завтрашнего дня жители Томска могут оплачивать коммуналку по квитанциям без комиссии во всех ресурсоснабжающих организациях и единых расчетных центрах, расположенных во всех районах города. Это решение позволит не только ликвидировать очереди у касс, но и сэкономить деньги потребителям, которые они не потратят на комиссию, — подчеркнул Сергей Автомонов.

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