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В Томской области начали пилить лед

Безопасность, Паводок, Томские новости, взрыв льда подорвали лед пилили лед В Томской области начали пилить лед

На реках Томской области начались ледовзрывные и ледорезные работы, направленные на ослабление ледового поля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, с 16 по 25 марта на двух потенциально опасных участках русла Томи — у острова Чернильщиковский в районе ЗАТО Северск и от Северного автомобильного моста до острова Боярский в черте Томска — будут пропилены более 30 километров льда.

Взрывать лед будет на двух участках рек: 17 марта — на Оби близ деревни Тискино в Колпашевском районе и 18 марта — на Томи на протоке Светлой у села Батурино Томского района. Оба вида профилактических мероприятий проводят специалисты подрядной организации «Кузбасспецвзрыв» из Кемерова.

Также безопасность работ обеспечивают сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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