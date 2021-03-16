Канал поставки особо опасного наркотика карфентанила перекрыли в Томской области
Томские наркополицейские перекрыли канал поставки и изъяли крупнейшую за несколько лет партию наркотика карфентанила, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника регионального управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД Николая Абрашкина.
«В 2020 году в Каргасокском районе в зоне внимания было несколько смертей от передозировки наркотиками фентонилового ряда. Источником распространения карфентанила был один канал, организовавшее его лицо цыганской национальности задержано», — сказал Абрашкин.
По его словам, было изъято 2 кг карфентанила — это крупнейшая партия данного наркотика, которую удалось изъять в России за последние 5 лет.
Абрашкин добавил, что благодаря перекрытию канала поставки карфентанила данный наркотик на территории Томской области полностью отсутствует.
Карфентанил — производное от более известного наркотика фентанила, является одним из самых мощных опиоидов, в 5 тыс. раз сильнее героина.
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