Елена Ерофеева, экскурсовод: «„Городское путешествие“ — помощник на экскурсиях, семейная книга и прекрасный подарок»

13 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Этой весной мы издаем книгу «Городское путешествие. Томск». Предзаказ стартовал в феврале, закончится в марте — пока еще есть время присоединиться к тем, кто уже заказал себе книгу.

Одна из них — Елена Ерофеева, экскурсовод и гид. Узнали, чем её заинтересовал наш проект:

«Книгу «Городское путешествие» лично я заказываю, так как знакома и уверена в профессионализме команды, которая над ней работала, ради отличных иллюстраций и очень наглядного, образного тематического повествования. К тому же это прекрасный подарок и будущий помощник на индивидуальных экскурсиях, особенно с участием детей.

Хотя первые детские путешествия по городу начинаются чаще всего вовсе не с экскурсоводом, а в сопровождении кого-то из близких. И иметь в домашней библиотеке современную богатую иллюстрациями книгу об истории Томска — это здорово упрощает родителям подготовку к городским прогулкам. Я придерживаюсь мнения, что детям лет до 10 идеально познавать город не с экскурсоводом, а именно с родителями, бабушками, дедушками. Поэтому данный формат — это не просто книга для школьников, это семейная книга, в которой и я найду любопытные ходы и сюжеты».

Книга познакомит с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

А если вы хотите поделиться своим мнением о проекте с нашей аудиторией, напишите нам на почту или в любую из наших соцсетей.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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