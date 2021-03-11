В Томской области больше всего безработных среди женщин с опытом от 4 до 10 лет — социологи

Кого больше среди безработных томичей? Об этом рассказали социологи.

Женщины с опытом работы от 4 до 10 лет. Именно таких больше всего среди безработных жителей области. В минувшем октябре социологи ТГУ совместно с областным Департаментом труда исследовали эту тему, опросив почти 200 нетрудоустроенных томичей. Среди опрошенных были представители разных возрастов: самому юному 19, а старшему — 60 лет.

По результатам анкетирования получился усредненный портрет безработного в Томской области. Это женщина, 38-лет, с высшим или средним профессиональным образованием, ранее официально трудоустроенная на срок от 4 до 10 лет. Причем основной причиной увольнения стали неподходящие условия труда.

Обычно, чтобы найти новое место работы, большинство безработных тратит год. Каждый пятый более привередлив, и ищет вакансию мечты от двух до трех лет. Для решения проблемы большинство нетрудоустроенных идут за помощью в центры занятости. Вторым по популярности стало «сарафанное радио» и обращение к специализированным интернет-порталам. Реже всего сейчас томичи размещают резюме на интернет-порталах и обращаются к работодателю напрямую.

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