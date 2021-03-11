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Одиннадцать томских школ проверяют на наличие взрывных устройств после сообщений о минировании

Происшествия, Томские новости, минирование заминировали проверка Одиннадцать томских школ проверяют на наличие взрывных устройств после сообщений о минировании

Сегодня, 11 марта, в несколько томских школ поступили анонимные звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он также отметил, что по всем признакам на сегодняшний момент фиксируется очередная волна ложных сообщений.

Вице-губернатор уточнил, что несмотря на неподтвержденный характер сообщений, спецподразделения проводят весь комплекс превентивных мероприятий.

«Каждый факт тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка: в случае наступления уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы», — отметил Игорь Толстоносов.

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