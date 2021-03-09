За сутки в Томской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19

Томский Обзор / Фото: 9 марта 2021 // Фото: by unsplash

За прошедшие сутки в Томской области выявлены 32 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 74 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 260 случаев заболевания коронавирусом, 28 930 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,82.

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