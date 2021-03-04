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Томский политех укрепил свои позиции в мировом рейтинге QS по нефтегазовому делу

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Томский политехнический университет поднялся на 23 место в рейтинге Petroleum Engineering по версии QS World University Rankings By Subject 2021. Годом ранее вуз занимал 26 позицию, показав лучший результат среди высших учебных заведений России, сообщает пресс-служба ТПУ.

При составлении рейтинга учитываются четыре критерия: репутация в академическом сообществе, репутация среди работодателей, цитируемость и индекс Хирша. По итогам рейтинга 2021 года политех набрал 74,5 балла. При этом по сравнению с прошлым годом увеличилось количество баллов по критерию «мнение академического сообщества» — до 71,9. Также высокими остается количество баллов (81,3) по критерию «мнение работодателей».

«Улучшение позиций ТПУ в рейтинге QS Subject Engineering – Petroleum говорит о том, что вуз движется в правильном направлении, эффективно объединяя научную, образовательную и инженерную повестку, а также активно работая с индустриальными партнерами. Безусловно, огромный вклад в этот результат вносят Инженерная школа природных ресурсов и Центр Heriot-Watt в ТПУ.

При этом Томский политех растет по критерию «репутация академическом сообществе», набрав 71,9 балла из 100 возможных. Остается высокой репутация вуза среди работодателей.

В 2021 году QS опубликовал 51 предметный рейтинг, в которых представлены 1453 университета из 157 стран. ТПУ представлен в десяти рейтингах. Впервые университет вошел в предметный рейтинг Mathematics (251-300 в мировом рейтинге).

Кроме того, по ряду предметов Томский политех улучшил свои позиции. Например, по направлению Natural Sciences университет занял 345-е место в общемировом рейтинге вместо 386-го по итогам 2020 года, а в рейтинге Chemistry — 251-300 (351-400 по итогам 2020 года).

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