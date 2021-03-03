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Томичей приглашают на масленицу в Семилужках

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На следующей неделе в Семилужском казачьем остроге отметят Масленицу. Праздничные мероприятия пройдут в первый и предпоследний дни масленичной недели — 8 марта и 13 марта, сообщают организаторы.

Участники посетят путевую экскурсию по дороге от экскурсовода Дарьи Павловой, смогут узнать об истории народного праздника Маленица, традициях, особенностях празднования в разных странах. Воевода Владимир Федорович расскажет о Семилуженском казачьем остроге.

Кроме того, томичей ждут мастер-классы по стрельбе из лука и метанию топоров, масленичный хоровод, старинные игрища, чаепитие с блинами по секретному рецепту воеводы (при участии котов Баюна и Васьки), обряд прощания с зимой. Особое внимание организаторы планиурют уделать интерактиву и конкурсам.

«Для нас, сибиряков, наступление весны — всегда особенная радость после затяжной холодной зимы. Поэтому заряд праздничного настроения обеспечен каждому, кто будет с нами», — отметила Дарья Павлова.

Стоимость 1400 рублей для взрослых, 1100 рублей для детей. Мероприятия пройдут с 11:00 до 15:30.
Места можно забронировать по предоплате.

Записаться можно по номеру 8-923-432-33-46 (WhatsApp), 8-952-175-31-76.

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