Томская область получит более 1,6 млрд рублей на дорожные проекты

3 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Правительство России выделило Томской области 1,64 млрд рублей на строительство, реконструкцию дорог и реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021‑2022 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дополнительные 340 млн рублей выделили на ускоренное выполнение работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Также в 2021 и 2022 годах в дорожный фонд Томской области поступит по 650 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское.

«В прошлом году мы продолжили реконструкцию трассы Камаевка – Асино – Первомайское благодаря поддержке правительства, которое выделило на этот проект полмиллиарда рублей. Новые дополнительные федеральные средства помогут нам полностью завершить реконструкцию дороги уже в 2022 году. Речь идет об одной из ключевых региональных трасс, которая связывает Томск с нашими восточными районами», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как уточнил заместитель главы региона по промышленной политике Игорь Шатурный, реконструкция трассы идет параллельно в два этапа. На участке первого этапа в 2020 году выполнены все запланированные работы по переустройству линий связи и электропередачи, устройству земляного полотна, трех временных объездов и 12 железобетонных труб.

На участке второго этапа дорожники проводят переустройство инженерных коммуникаций, устройство водопропускных труб и временных дорог. Параллельно идут заготовка необходимых инертных материалов, поставка железобетонных конструкций и элементов металлических гофрированных труб.

Напомним, реконструкция автодороги Камаевка – Асино – Первомайское началась в Томской области 2017 году. Тогда дорожники реконструировали участок автотрассы с 40-го по 52-й км и построили мост через реку Итатка. Стоимость выполненных работ составила почти 1 млрд рублей. Ранее, в 2012‑2014 годах были заменены аварийные мостовые переходы через реки Куль и Латат.

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