Менее 50 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 47 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Оперштаб.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 87 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 30 357 случаев заболевания коронавирусом. 28 321 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

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