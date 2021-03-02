Менее 50 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области
2 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 47 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Оперштаб.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 87 человек.
С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 30 357 случаев заболевания коронавирусом. 28 321 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.
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