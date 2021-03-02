Правительство выделит Томской области более миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

2 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томская область получит 1,12 млрд рублей для расселения жителей из аварийных домов в рамках проекта «Жилье и городская среда». Соответствующую заявку одобрил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Регион получит средства в 2021–2022 годах, добавив к обозначенной сумме 205 млн рублей из собственного бюджета. Предполагается, что на эти деньги будут расселены 679 непригодных для жизни квартир в Томске общей площадью около 25 тыс. кв.метров. Таким образом жилищные условия улучшат 1 806 томичей.

Глава региона поручил замгубрнатора Евгению Паршуто и исполняющему обязанности мэра Томска Михаилу Ратнеру обеспечить строителям фронт работ и установить контроль за соблюдением сроков их выполнения.

Напомним, что всего на реализацию шестилетней программы расселения аварийного жилья в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 6,6 миллиарда рублей.

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