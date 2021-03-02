18+
18+

Правительство выделит Томской области более миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

Власть, Социальная сфера, Томские новости, Экономика и финансы, аварийное жилье городская среда расселение аварийных домов Правительство выделит Томской области более миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

Томская область получит 1,12 млрд рублей для расселения жителей из аварийных домов в рамках проекта «Жилье и городская среда». Соответствующую заявку одобрил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Регион получит средства в 2021–2022 годах, добавив к обозначенной сумме 205 млн рублей из собственного бюджета. Предполагается, что на эти деньги будут расселены 679 непригодных для жизни квартир в Томске общей площадью около 25 тыс. кв.метров. Таким образом жилищные условия улучшат 1 806 томичей.

Глава региона поручил замгубрнатора Евгению Паршуто и исполняющему обязанности мэра Томска Михаилу Ратнеру обеспечить строителям фронт работ и установить контроль за соблюдением сроков их выполнения.

Напомним, что всего на реализацию шестилетней программы расселения аварийного жилья в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 6,6 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Спецслужбы Новосибирской и Томской областей пресекли работу ячейки запрещённой в РФ террористической организации

15 февраля 2021
Томские новости

Томичам покажут «новую» керамику

18 февраля 2021
Томские новости

На рекультивацию полигона ТБО в томской Новомихайловке в 2021 году направят почти 100 млн рублей

5 февраля 2021
Томские новости

На этой неделе в Томске стартует Первенство России по ледолазанию

10 февраля 2021
Томские новости

Рабочий погиб во время ремонта водопроводной трубы в Томской области

24 февраля 2021
Томские новости

В томском Ботсаду зацвела Сакура

19 февраля 2021
Томские новости

В Томске подтопило гаражи на ул.Говорова

31 января 2021
Томские новости

Минувшей ночью в Томске во время пожаров эвакуировали 11 человек

5 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle