Волк загрыз собаку и ранил еще одну в деревне у нефтеперекачивающей станции в Томской области

Дикий волк напал на собак в окрестностях деревни Бондарка Каргасокского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Ивана Новосельцева.

«Поступило заявление от работников нефтеперекачивающей станции нефтепровода „Александровское — Анжеро-Судженск“, что на окраине деревни волк напал на собак. Кто-то выкинул тушу мертвой овцы, ее сначала подрали местные собаки, а потом на них напал волк. Одна собака выжила, а вторая — нет», — сказал Новосельцев.

По его данным, собаки принадлежат местным жителям, в зимнее время их отпускают с привязи.

«Рядом с деревней есть пост охраны нефтеперекачивающей станции. Охранник слышал, как волк напал на собак», — уточнил охотовед.

Он добавил, что областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства принял решение об отстреле волка.

Магистральный нефтепровод Александровское (Томская область) — Анжеро-Судженск (Кемеровская область) имеет протяженность 818 км и диаметр труб 1220 мм. Обслуживанием нефтепровода занимается АО «Транснефть-Западная Сибирь».

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