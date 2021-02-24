Томичей приглашают отметить десятилетие фолк-проекта «Гать»

В Международный женский день, 8 марта, томский фолк-проект «Гать» отметит свое десятилетие в музее «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30). Гости услышат композиции, которые ранее не исполнялись для широкой публики.

«Русский, украинский и белорусский фольклор на гуслях, волынках и других аутентичных инструментах — всё это можно будет услышать в нашем музее!», — сообщают организаторы.

Музыканты уточняют, что гать — это деревянный настил для прохождения через болото. А их музыка «помогает пройти от древности к современности сквозь болота забытья».

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Начало в 18.30, стоимость входа 400 рублей. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону +7 906 957-47-87 или в директ/комментарии Instagram-аккаунта музея.⠀

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