18+
18+

Томичей приглашают отметить десятилетие фолк-проекта «Гать»

Афиша Томска, Культура в Томске, Профессорская квартира, Томские новости, профессорская квартира гать куда сходить в томске афиша томска концерты в томске новости интересное Томичей приглашают отметить десятилетие фолк-проекта «Гать»

В Международный женский день, 8 марта, томский фолк-проект «Гать» отметит свое десятилетие в музее «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30). Гости услышат композиции, которые ранее не исполнялись для широкой публики.

«Русский, украинский и белорусский фольклор на гуслях, волынках и других аутентичных инструментах — всё это можно будет услышать в нашем музее!», — сообщают организаторы.

Музыканты уточняют, что гать — это деревянный настил для прохождения через болото. А их музыка «помогает пройти от древности к современности сквозь болота забытья».

Начало в 18.30, стоимость входа 400 рублей. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону +7 906 957-47-87 или в директ/комментарии Instagram-аккаунта музея.⠀

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Научной библиотеке ТГУ вновь можно бронировать помещения

17 февраля 2021
Томские новости

Менее 70 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

22 февраля 2021
Томские новости

Четыре проекта из Сибири стали лауреатами национальной премии «Серебряный Лучник»

24 февраля 2021
Томские новости

В Томске пожарные спасли из задымленного дома 28 человек, двое пострадали

16 февраля 2021
Томские новости

«Вместе в цифровое будущее»: на спецноминацию «Цифровой регион» поступило уже более 100 работ

10 февраля 2021
Томские новости

Еще пятеро заболевших коронавирусом скончались в Томской области

19 февраля 2021
Томские новости

В Томской области более 1 300 коронавирусных коек вернули для лечения профильных заболеваний

20 февраля 2021
Томские новости

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Томской области

8 февраля 2021
Томские новости

Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

17 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle