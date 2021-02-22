Менее 70 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области
22 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 69 человек, сообщает региональный оперштаб.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 946 случаев заболевания COVID-19. 27 843 заболевших выздоровели.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.
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