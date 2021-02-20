Пожар в томском Театре юного зрителя локализован
20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Пожарным удалось локализовать возгорание в томском Театре юного зрителя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 200 кв.метров, а сообщаемые ранее данные о 1,5 кв.метров - относились к площади задымления.
Напомним, сообщение о возгорании в ТЮЗе поступило в 11.01. К приезду первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра эвакуировался 21 человек, еще 4 вывели пожарные.
Пострадавших нет. На месте работают 20 единиц техники и 75 человек.
Ранее сообщалось, что, связи с пожаром, ТЮЗ отменил ближайшие спектакли.
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