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Депутаты Томской облдумы обсудили поправку в закон «О статусе областного центра»

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Бюджетно-финансовый комитет регионального парламента сегодня обсудил поправку в закон «О статусе областного центра Томской области», которую внесла депутат Галина Немцева. Цель поправки — закрепить размер субсидии городу Томску на осуществление функций областного центра.

Как уточняют на сайте регионального парламента, закон «О статусе областного центра» был принят в 1997 году. Он установил, что Томск ежегодно должен получать дополнительно 0,5% от расходов областной казны на исполнение функций областного центра. В 2002 году норма о размере субсидии была отменена.

«Предлагаю статью 10 Закона Томской области «О статусе областного центра...» дополнить словами «в размере не менее 0,5% от расходной части областного бюджета без учета целевой финансовой помощи из федерального бюджета», — представила свою законодательную инициативу депутат Галина Немцева.

В обсуждении поправки приняли участие депутаты Олег Громов, Сергей Звонарев, Алексей Федоров, Петр Чубик, Екатерина Собканюк, Евгений Баранов, Дмитрий Мирошников. Вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета думы Александр Куприянец напомнил, что действующая редакция закона предполагает, что объём средств на исполнение функций областного центра никак не ограничен:

«Администрация города по закону имеет право при формировании областного бюджета на следующий год подавать заявки, подтвержденные расчетами — сколько денег и на какие цели нужно. Таких предложений из мэрии Томска не поступало», — отметил Александр Куприянец.

«Считаю, что для города Томска действующий закон „О статусе областного центра“ гораздо выгоднее без поправок», — добавила спикер Оксана Козловская.

Большинством голосов депутаты комитета предложили на собрании думы 25 февраля поправку Галины Немцевой отклонить.

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