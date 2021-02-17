«Интер РАО» намерено отказаться от проблемной котельной и перевести крупный район Томска на централизованное теплоснабжение

17 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Структуры «Интер РАО» в ближайшие несколько лет планируют перевести крупный район на северо-западе Томска на централизованное теплоснабжение, отказавшись от услуг частной котельной, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора АО «ТомскРТС» (входит в «Интер РАО») Сергея Панасюка.

«Проект на сегодняшний день находится на рассмотрении государственной экспертизы. Дальше мы с администрациями области и города рассмотрим варианты решения данной проблемы. Наиболее вероятный — заключение концессионного соглашения», — сказал Панасюк.

В свою очередь, генеральный директор АО «Томская генерация» (контролирует 100% «ТомскРТС», входит в «Интер РАО») Олег Пелымский отметил, что для перевода абонентов на централизованное теплоснабжение компании необходимо модернизировать, а также построить ряд новых объектов.

«Нам нужно будет построить котел на ТЭЦ-1, дополнительно провести реконструкцию ПНС-4, построить ПНС-6 и достроить тепломагистраль N6. Работы масштабные. (. . .) Все зависит от того, когда мы стартанем. Планируем завершить все работы за два года», — сообщил Пелымский.

Котельная на улице Водяной в Томске обслуживает несколько сотен домов на северо-западе города, включая часть микрорайона Черемошники. В последние годы у объекта не раз менялись собственники, при этом его эксплуатацией занималось «ТомскРТС».

АО «ТомскРТС» — 100%-ное дочернее общество АО «Томская генерация», специализируется на обслуживании, ремонте тепловых сетей и сбыте теплоэнергии в Томске. Кроме того, компания обслуживает 22 локальных источника теплоснабжения.

АО «Томская генерация» создано 1 апреля 2015 года в ходе реорганизации АО «ТГК-11». Производственные мощности компании составляют три электростанции, одна газотурбинная установка с котлом-утилизатором, 12 энергетических котлов и 11 котлов для нагрева горячей воды. Установленная электрическая мощность станций составляет 485,7 МВт, тепловая — 2,39 тыс. Гкал/ч.

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