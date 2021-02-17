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В Научной библиотеке ТГУ вновь можно бронировать помещения

Коронавирус (Covid-19), Образование и наука, ТГУ, Томские новости, помещения индивидуальная работа библиотека вуз НБ ТГУ В Научной библиотеке ТГУ вновь можно бронировать помещения

С понедельника, 15 февраля, в Научной библиотеке Томского госуниверситета возобновилась бронирование помещений для индивидуальной и групповой работы, сообщается в Instagram учреждения.

Томичи могут воспользоваться аудиторией исследовательского зала, английским и немецким читальными залами Международного ресурсного центра, лекционным залом. Также помещение для групповой работы информационного центра можно забронировать в любое время.

Бронирование помещений осуществляется с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований. Помещения предоставляются сотрудникам и студентам ТГУ без ограничения времени, сторонним читателям на 20 часов в месяц.

Подробнее о правилах работы Научки можно узнать на сайте библиотеки.

Напомним, что Научная библиотека ТГУ перешла на дистанционный формат работы с читателями 20 марта в соответствии с приказом «О дополнительных мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции». Учреждение работало с читателями в дистанционном формате. Книги можно было сдать в специальные корзины при входе в библиотеку.

С 1 сентября 2020 года были установлены временные правила пользования библиотекой. Научная библиотека прекратила бронирование помещений для групповой и индивидуальной работы. Ограничения были связаны с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

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