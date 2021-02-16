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Котокафе приглашает томичей на «Гаражную распродажу»

Благотворительность, Конкурсы и акции, Томские новости, зоозащитники содружество благотворительность поддержка защита котики поддержать животных Котокафе приглашает томичей на «Гаражную распродажу»

В следующее воскресенье, 28 февраля, в томском котокафе Cat Space (ул. Тверская, 92) пройдет благотворительная «Гаражная распродажа» в поддержку котиков. Мероприятие проводится совместно с зоозащитной организацией «Содружество».

«В воскресенье, на весь день наше котокафе превратится в пространство полное крутых шмоток, бижутерии, книг и кучи другого разного добра! Так мы дадим вторую жизнь вещам, поговорим об осознанности в наш век перепотребления и поможем котикам», — говорится в сообщении в Instagram-аккаунте котокафе.

Сдать «товары» для распродажи можно с 16 по 24 февраля в часы работы котокафе — c 12.00 до 21.00 (понедельник — выходной). Организаторы уточняют, что все вещи должны быть новыми, чистыми, в хорошем состоянии и не требовать ремонта.

Принимаются:

«Помните, мы не принимаем ненужные вам вещи на утилизацию. Мы принимаем классные, устаревшие морально для вас вещи для распродажи в помощь животным. Мы такие же люди как и вы, не приносите нам то, что жалко выкинуть», — отмечают организаторы.

А еще в 18.00 состоится беседа с представительницей эко-магазина «Два лимона» Натальей. Гостья расскажет, как меняется жизнь с переходом на zero waste и что делать, чтобы эти перемены прошли гладко. Наталья также поделится штуками, которые помогут отказаться от лишнего мусора «без особых затрат для кошелька и нервов».

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