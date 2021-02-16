В Томске пожарные спасли из задымленного дома 28 человек, двое пострадали
Накануне, 15 февраля, в Томске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по ул. Полины Осипенко, 31а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 23.11. К приезду первого подразделения горел центральный тамбур, на всех этажах было плотного задымление, с тыльной стороны дома эвакуировались жильцы.
Здание самостоятельно покинули 63 человека. Звенья газодымзащитной службы с помощью спасательных устройств эвакуировали по лестничным маршам 13 человек, в том числе и 2 детей. С 4 и 5 этажей по автолестницам пожарные спустили 10 человек, со 2 и 3 этажей по трехколенным лестницам спасены пять человек.
Двух женщин с признаками острого и легкого ингаляционного отравления угарным газом были доставлены в токсикологическое отделение Областной клинической больницы.
Возгорание удалось ликвидировать в 23.39. В результате пожара в тамбуре обгорели двери, сгорела дощатая бытовка, обгорел дощатый козырёк над входом. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.
В ликвидации были задействованы 33 человека, 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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