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Новосибирский режиссер поставит в томской драме новый спектакль

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Уже в начале марта, 2-го числа, в Томском театре драмы (пл. Ленина, 4) состоится премьера нового спектакля «Не подруги». Постановкой занимается новосибирский режиссер Константин Колесник, сообщается на сайте театра.

Спектакль по пьесам современного драматурга Галины Лавриненко «В тисках» и «Шкала» будет идти на малой сцене театра.

«Главные героини спектакля — Александра и Светлана, которые когда-то были подругами, а сейчас просто соседки, живущие в одном доме. Судьба сталкивает женщин совершенно неожиданным образом. Однажды Александра, мучаясь от ревности, решила проследить за мужем, спряталась между гаражами и застряла там. Светлана пытается помочь соседке освободиться из плена. У женщин, наконец-то, появилась возможность поговорить откровенно, выяснить отношения и узнать тайны друг друга…», — говорится в аннотации.

В постановке заняты всего четыре актера: заслуженный артист России Александр Постников, Олеся Казанцева, Ирина Шишлянникова и Виталий Огарь. А сценографией к «Не подругам» занимается художник из Санкт-Петербурга Константин Соловьев, который активно сотрудничает с томскими театрами.

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