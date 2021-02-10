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В 2020 году томские ателье сшили больше двух миллионов защитных масок

Бизнес, Коронавирус (Covid-19), Томские новости, производство масок защитные маски коронавирус экономика региона новости интересное В 2020 году томские ателье сшили больше двух миллионов защитных масок

За 2020 год томские ателье изготовили 2,5 миллиона масок. При этом производство одежды снизилось на 9,9%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из-за оперативного перевода легкой промышленности на производство масок весной прошлого года, доля текстильных изделий выросла с 4 до 22%. Объем выпуска этой продукции составил 162,6 млн рублей против 53,1 млн рублей в 2019-м.

Но больше половины объема в легкой промышленности региона все еще составляет производство обуви и кожаных изделий — 61%. Пошив одежды занимает 17%. Этот показатель снизился из-за переориентации швейных подразделений УФСИН России по Томской области на пошив защитных масок.

Напомним, в апреле 2020 года швейные предприятия Томской области экстренно наладили выпуск многоразовых немедицинских масок из-за пандемии COVID-19, которые стали удобной, экологичной и экономичной альтернативой одноразовым. Посмотреть, как шьют эти средства индивидуальной защиты, можно в материале «Томского Обзора».

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