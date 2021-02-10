Новый самолет встал на постоянное базирование в томский аэропорт

10 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Накануне, 9 февраля, в день гражданской авиации, в томский аэропорт «Богашёво» на постоянное базирование прибыло новое воздушное судно L–410.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, новый самолет авиакомпании «СиЛА», прибывший из Екатеринбурга, в аэропорту встретили начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, директор томского аэропорта Антон Перфильев и генеральный директор авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов.

Авиасудно оснащено двумя турбовинтовыми двигателями GE H80-200 и предназначено для перевозки 19-ти пассажиров. Авиакомпания «СиЛА» будет осуществлять рейсы на новом самолете из Томска по области, в Хакасию, Алтайский край и Кемеровскую область. Кроме того, запланированы чартерные рейсы.

Новый L–410 UVP E20 является улучшенной версией самолетов L-410, которые эксплуатируются более чем в 50-ти странах на пяти континентах. Максимальная дальность полета составляет 1 100 км.

«Развитие гражданской авиации в Томской области является одним из приоритетных направлений. Мы интенсивно расширяем межрегиональную и внутрирегиональную маршрутную сеть. Мы субсидируем межрегиональные и внутриобластные рейсы. По поручению губернатора Сергея Жвачкина в последние годы возрождены авианаправления в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. Обновление воздушного парка авиакомпанией «СиЛА» — также важный шаг в развитии местных воздушных перевозок», — отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

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