Работник «Томскнефти» погиб на производстве, возбуждено уголовное дело

9 февраля 2021 / Томский Обзор

В Томской области следователи инициировали проверку по факту гибели 31-летнего мужчины в одном из цехом ОА «Томскнефть» ВНК в Александровском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошёл 6 февраля на территории цеха по подготовке и перекачке нефти №1. Здесь при запуске трубо-блочной печи произошёл выброс избытков газа, из-за чего был сорван взрывной клапан, который упал на оператора. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщил корреспонденту «Томского Обзора» представитель компании, «в районе Стрежевого при проведении пуска оборудования работник „Томскнефти“ получил травмы не совместимые с жизнью. На месте оперативная группа предприятия также выясняет обстоятельства произошедшего».

Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

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