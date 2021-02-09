В Томске мужчина погиб во время уборки снега с крыши дома

9 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В минувшую субботу, 6 февраля, в Томске 48-летний мужчина сорвался и упал с крыши пятиэтажного жилого дома во время чистки снега, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По предварительным данным, мужчина с товарищами проводил работы на основании заключенного с управляющей компанией договора.

По данному факту инициирована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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