Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

7 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 98 человек. Шестеро заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ожирение, хроническая болезнь почек, онкологическое заболевание и др. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 862 случая заболевания коронавирусом, 26 141 человек выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.

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