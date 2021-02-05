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Тело 4-летней девочки обнаружили при тушении пожара в Томской области

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Сегодня, 5 февраля, в селе Новопокровка Кожевниковского района загорелся частный бревенчатый жилой дом с надворными постройками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17.25. К приезду пожарных дом 8х8 метров и надворные постройки 12х12 метров были охвачены огнем.

В доме пожарные обнаружили тело 4-летней девочки. Ребенок находился дома один, мать ненадолго отлучилась.

Возгорание удалось ликвидировать в 20.46. Площадь пожара составила 208 кв.метров.

На месте работали 3 единицы техники, 12 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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