Томичей предупреждают об ухудшении погоды

5 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В воскресенье, 7 февраля, по Томску и области ожидается ухудшение погоды с мокрым снегом и сильным ветром, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«7 февраля по области прогнозируются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, ухудшение видимости и усиление ветра с порывами 19-24 м/с. 8 февраля сохранение ветра местами с порывами 19-24 м/с, похолодание и гололедица», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра России, в Томске 7 февраля ожидается потепление до 2°C выше нуля. В понедельник, 8 февраля, температура снова опустится — до -6°C.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ЖКХ, нарушениями в работе транспорта.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: