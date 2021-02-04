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Томские кафе и рестораны получили более 21 млн рублей поддержки из регионального бюджета

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В 2020 году Томская область направила на поддержку предприятий общественного питания 21,5 млн рублей. Эти средства шли на компенсацию коммунальных платежей, расходов по оплате комиссий сервисов доставки готовой еды, а также субсидии на приобретение фудтраков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сфера общественного питания объективно стала одной из наиболее пострадавших отраслей, падение по сравнению с 2019 годом составило 36,6 процента, — сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр на пресс-конференции. — Однако кризис — это еще и время возможностей, когда легко начинать: на рынке низкие ставки на аренду и большое количество невостребованного оборудования. Поэтому в 2020 году только в Томске появилось 15 новых заведений».

Региональную поддержку в размере более 17 млн рублей на компенсацию затрат по оплате ЖХК и услуг сервисов доставки готовой еды получили 118 малых и средних предприятия общепита.

Еще 4,4 млн рублей из областного бюджета направлено на возмещение 50 % затрат на приобретение трех фудтраков.

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