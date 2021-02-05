В выходные в Томске пройдут дни памяти Владимира Захарова

5 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В эти выходные, 6 и 7 февраля, в театре «2+Ку» пройдут дни памяти Владимира Захарова, создателя и изобретателя куклы на запястье с полной механикой оживления, погибшего при пожаре в 2019 году.

Театр приглашает к просмотру видеоспектаклей взрослых и детей. День памяти начнется 6 февраля в 12:00 с видео спектакля «Про ёжика». Томичам покажут два документальных фильма о Мастере Владимире Захарове: Елены Назаровой «Единственный в мире» и Юлии Ратомской «Уроки доброты». Театр планирует показ видео спектаклей каждый час с 12:00 до 16:00.

«Обычно приходит очень много людей, если в обычные выходные спектакль ставят каждые два часа, то здесь будут транслировать видео каждый час», - сообщили Томскому Обзору организаторы.

Согласно требованиям Роспотребнадзора по работе театров в зале должно быть не более 50% посадочных мест — примерно 30 человек. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, билеты заранее не продаются, поэтому театр рекомендует приходить за 30 минут до спектакля, чтобы успеть занять места.

На входе гостей будет встречать актеры театра, чтобы измерить температуру и проверить наличие масок.

В зале будет висеть мешочек-касса, где зрители могут самостоятельно приобрести благотворительные билеты на спектакли и видео-показы. Цену зритель определяет сам, как говорил Владимир Захаров: «Во сколько вы оцениваете искусство» или «Какое место в вашем сердце занимает театр».

Владимир Захаров погиб 1 февраля прошлого года при пожаре в домике рядом с театром «2+Ку».

С 1987 года он конструировал куклы в Областном театре кукол «Скоморох» для спектаклей «Было или не было», «Котлован», «Русалочка», «Гиубал Вахазар» и др. Владимир Захаров изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления.

В 1991 году он основал свой театр «2+Ку», когда Владимир работал над своим первым спектаклем «Жан из стручка» по собственной сказке. В 2004 году на 400-летие Томска он подарил городу современное здание театра в виде сундука со сказками.

С 20 по 29 сентября 2019 года по случаю 65-летия со дня рождения мастера в Томске прошел «Первый Международный фестиваль кукол на запястье Владимира Захарова» в Театре живых кукол «2+Ку».

Ознакомиться с расписание мероприятий можно на сайте театра.

Тэги/темы: