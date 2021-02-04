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Томичей приглашают на благотворительный спектакль, в котором сыграют томские бизнесмены

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Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо» покажут в Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4) 16 и 17 февраля. Постановка подготовлена на средства и силами представителей Томского объединения предпринимателей и их детей. Собранные деньги пойдут в фонд им. Алены Петровой.

«Один волшебник, женившись, решил остепениться и жить обычной жизнью. Он даже не предполагал о тех хитросплетениях, в которые будет вовлечен!», — описывают спектакль организаторы.

«Обыкновенное чудо» это социальная сказка для взрослых. В ней присутствуют драматизм и комизм, необычные сюжетные линии. Организаторы обещают много музыки, хореографических находок и приятных творческих сюрпризов.

Премьера состоится 16 февраля в 17.30.

Подробнее о постановке можно узнать в группе ВКонтакте.

Для всех, кто хочет помочь, но не сможет пойти, есть возможность приобретения билетов, которые будут переданы семьям — подопечным фонда.

Для этого нужно:

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