Томичей приглашают на благотворительный спектакль, в котором сыграют томские бизнесмены
Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо» покажут в Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4) 16 и 17 февраля. Постановка подготовлена на средства и силами представителей Томского объединения предпринимателей и их детей. Собранные деньги пойдут в фонд им. Алены Петровой.
«Один волшебник, женившись, решил остепениться и жить обычной жизнью. Он даже не предполагал о тех хитросплетениях, в которые будет вовлечен!», — описывают спектакль организаторы.
«Обыкновенное чудо» это социальная сказка для взрослых. В ней присутствуют драматизм и комизм, необычные сюжетные линии. Организаторы обещают много музыки, хореографических находок и приятных творческих сюрпризов.
Премьера состоится 16 февраля в 17.30.
Подробнее о постановке можно узнать в группе ВКонтакте.
Для всех, кто хочет помочь, но не сможет пойти, есть возможность приобретения билетов, которые будут переданы семьям — подопечным фонда.
Для этого нужно:
- Приобрести билет на сайте ТЮЗа.
- Переслать билет на электронную почту chsv1@yandex.ru. На вопросы ответят по телефону: +7 913 820-66-63, Светлана.
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