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Томичи могут передать книги для пациентов дневного стационара НИИ онкологии и онкодиспансера

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Проект «Розовая лента» в Томске проводит сбор книг для стационаров Томского областного онкологического диспансера и НИИ Онкологии Томского НИМЦ, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В рамках акции «Читайте на здоровье» томичи могут поделиться современной легкой художественной литературой, просветительскими и научно-популярными изданиями в хорошем состоянии.

Книги можно принести по адресу: ул. Татарская, 37/1, оф. 220, контактный телефон +7 952 162-32-38 (Розовая лента):

В случае дарения 10 и более книг, организаторы акции готовы за ними приехать по предварительному звонку.

Также принимаются книги для пациентов НИИ кардиологии Томского НИМЦ (для взрослых и детей) и детские книги для маленьких пациентов Генетической клиники НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ. Их можно привезти в рабочие дни по адресам:

Акция «Читайте на здоровье!» приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) и Международному дню дарения книг (14 февраля).

Проект «Розовая лента: знать, не бояться, быть рядом» работает в Томской области с 2017 года. Цель проекта — повышение качества жизни женщин с раком молочных желез (РМЖ), находящихся в процессе лечения и после его завершения и профилактика рака молочной железы.

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