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Томичи могут помочь местному приюту для животных, купив футболку «КУСЬ»

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Сервис объявлений Юла и московский магазин одежды и аксессуаров Barking Store разработали эксклюзивный мерч в рамках совместного благотворительного проекта. Все, приобретающие его, помогут бездомным животным из томского приюта «Колыбель Дианы».

Как уточняют в пресс-службе Юлы, лимитированную футболку персикового цвета со знаменитым принтом «КУСЬ» можно купить только в магазине Barking Store на Юле. Половина прибыли от продажи лимитированной футболки пойдёт на обустройство приюта для животных в Томске. Заказать себе эксклюзивный товар из серии и помочь приюту смогут пользователи со всей России.

Ранее сообщалось, что российский магазин Barking Store запустил благотворительную акцию в поддержку «Колыбели Дианы». Приют в голосовании выбрали подписчики магазина.

«Колыбель Дианы» работает в Томске около шести лет. Сейчас в приюте содержатся 70 кошек и 14 собак, десятки животных нуждаются в лечении.

Barking Store — магазин при частном приюте 50pets. В 2019 году Barking Store начали помогать другим приютам. Некоторые принты в ассортименте являются бенефитными и часть денег с их продаж регулярно переводится в приют Zoohelp в Хасавюрте, спасателям птиц из HelpBirds и центру «Сёстры». В одежде от Barking Store фотографируются стендап-комик Денис Чужой, лидер группы «Кровосток» Антон Шило.

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