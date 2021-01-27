Женщину, переходившую дорогу в пяти метрах от «зебры», насмерть сбили в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне вечером, 1 февраля, в Томске под колеса ВАЗ-21053 попала 40-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.40 на ул.Мичурина, 81а. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в пяти метрах от нерегулируемого пешеходного перехода, когда ее сбили. В результате ДТП пешеход скончалась от полученных травм в карете «скорой».

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 503, телефон: 8 (38-22) 79-47-19 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

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