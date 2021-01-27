18+
18+

Женщину, переходившую дорогу в пяти метрах от «зебры», насмерть сбили в Томске

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска Женщину, переходившую дорогу в пяти метрах от «зебры», насмерть сбили в Томске

Накануне вечером, 1 февраля, в Томске под колеса ВАЗ-21053 попала 40-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.40 на ул.Мичурина, 81а. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в пяти метрах от нерегулируемого пешеходного перехода, когда ее сбили. В результате ДТП пешеход скончалась от полученных травм в карете «скорой».

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 503, телефон: 8 (38-22) 79-47-19 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 100 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

27 января 2021
Томские новости

Томичей приглашают на виртуальный концерт Сергея Киреева

29 января 2021
Томские новости

Санитарные нарушения и грызунов нашли в томской школе-интернате, где произошла вспышка псевдотуберкулеза

4 февраля 2021
Томские новости

Томич выиграл в лотерею 2,6 млн рублей

15 февраля 2021
Томские новости

Полиция сообщает о 35 задержанных на воскресном несанкционированном митинге в Томске

1 февраля 2021
Томские новости

На борьбу с коронавирусом в Томской области потратили 3,7 млрд рублей

11 февраля 2021
Томские новости

В Томске пропали «Желтые сетки»

25 января 2021
Томские новости

На карте Томска появится имя Вячеслава Новицкого

21 января 2021
Томские новости

Отменены поезда из Томска в Москву и Адлер

20 января 2021
Комментарии для сайта Cackle