Томский политех разрабатывает цифровую модель университета

Томский Обзор / Фото: 29 января 2021 // Фото: news.tpu.ru

Томский политехнический университет активно работает над созданием цифровой модели вуза. О том, что под этим подразумевается, на прошедшей сегодня пресс-конференции рассказали представители руководства вуза.

Так, врио ректора НИ ТПУ Андрей Яковлев отметил, что, несмотря на движение в сторону цифровизации университета, он был, есть и будет партнером в части постановки мышления, целей и механизмов их реализации.

«С точки зрения управления — это управление на основе данных. С точки зрения студентов — появляются новые возможности: выбор курсов, возможность построить свою личную траекторию развития и связываться с людьми из других городов и стран. Это, конечно же, способствует тому, чтобы человек уходил с более богатыми знаниями и реализовывал свой потенциал. С точки зрения науки — это формирование новых коммуникационных связей, расширение исследовательской повестки за счет цифровых технологий, моделирования, цифровых двойников. Конечно же, это и работа с имущественным комплексом — цифровые двойники всех бизнес-процессов», — отметил Андрей Яковлев.

В свою очередь проректор по цифровизации Александр Фадеев уточнил, что в вузе ведется работа по созданию цифровой модели-двойника.

«Если мы посмотрим на примеры цифровых моделей-двойников, ни для кого не секрет, что любые высокотехнологичные производства сегодня оцифрованы. Любой самолет начинается с того, что создается его цифровая копия, которая проходит все летные испытания. Точно так же сегодня проектируются автомобили. Похожие задачи стоят перед нами. Частично они уже решены. У нас огромное количество данных собрано и мы продолжаем эти процессы, — отметил Александр Фадеев. — Сегодня наша задача — создать модель университета в цифре, чтобы можно было уточнять ее в любой момент времени и принимать долгосрочные решения по управлению вузом и всеми процессами внутри него».

Также проректор отметил, что вуз начал заниматься цифровизацией 10 лет назад. И с тех пор в ТПУ сумели создать «серьезную инфраструктуру».

«Мы начали заниматься цифровизацией больше 10 лет назад, когда еще не было такого слова, — отметил Александр Фадеев. — Сегодня все наши данные обрабатываются в трех профессиональных центрах обработки. Суммарный объем хранилища у нас приблизился к одному петабайту информации. Это сделано для того, чтобы все данные, которые у нас собираются, всегда были доступны нам, в том числе для принятия решений».

В числе главных приоритетов вуза — доступность «цифры» как сервиса для студентов, преподавателей, а также взаимодоступность накопленных данных партнерам для работы в едином поле.

На сегодняшний день в Политехе ведется активная работа над цифровой приемной кампанией и сбором базы данных студентов и выпускников.

«Сегодня мы создаем цифровое уникальное портфолио человека — когда-то он был абитуриентом, и у нас уже очень много информации о нем в электронном виде. Потом он обучился в университете на разных траекториях обучения, получил какие-то компетенции. Затем он выпустился и вернулся в вуз, чтобы повысить свою квалификацию. Вся эта информация хранится в цифровом виде, и опираясь на нее, мы можем принимать решения, которые раньше были совершенно недоступны», — отметил Александр Фадеев.

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