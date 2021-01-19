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Женщина-пешеход попала под колеса Subaru в центре Томска

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Сегодня утром, 29 января, в Томске под колеса Subaru Legacy попала 33-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.00 на пл.Ленина, 12. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода.

В результате происшествия женщина-пешеход травмами доставлена в медицинское учреждение.

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