Томичей приглашают на виртуальный концерт Сергея Киреева

Томский Обзор / Фото: 29 января 2021 // Фото: Youtube

Через неделю, 5 февраля, в Томске состоится юбилейный виртуальный концерт музыканта, автора и исполнителя собственных песен Сергея Киреева.

«Я являюсь автором и исполнителем собственных песен всю жизнь, это мое хобби, — рассказывает Сергей Киреев. — Иногда я исполняю с джазовыми томскими музыкантами, иногда в одиночку. В связи с 55-летием я решил пригласить всех на виртуальный концерт. А так, как я специалист по вопросам трансляций и по вопросу создания виртуальных студий, и, собственно, компания (VIRTV), которую я представляю, как раз [этим] занимается, <…> я решил, что будет уместно и показать технические возможности студии, и заодно своих друзей порадовать своими песнями».

Музыкант работает в направлениях джаз, блюз, кантри, авторская песня и арт-рок. На своем юбилейном концерте музыкант исполнит песни, написанные им за последний год.

«Вы знаете, конкретно этот концерт я решил сделать так, как начинал когда-то. А начинал я когда-то просто под гитару, такой полубардосвкий, полушансоновый вариант. Раз я один тогда начинал, то и концерт сделаю в одного», — отмечает Сергей Киреев.

Начало концерта в 21.00. Трансляции будут доступны в Youtube, ВКонтакте и Facebook.

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