В ТГУ подготовили книги о жизни Григория Потанина

В Институте искусств и культуры Томского госуниверситета подготовили издание «Томск_Потанин: экскурсионный маршрут», которое поможет составить новые экскурсии по городу. Издание вышло в свет ограниченным тиражом, однако, на сайте Экскурсионно-просветительского центра ТГУ размещена его электронная версия, сообщает пресс-служба вуза.

Одним из инициаторов выпуска научного издания о Потанине и его научным редактором стал музеевед, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой музеологии, культурного и природного наследия ИИК Эдуард Черняк. Сведения о биографии Потанина, начиная с рождения, собрали воедино профессор кафедры музеологии, культурного и природного наследия ИИК Надежда Дмитриенко и магистрант кафедры культурологии, теории и истории культуры, сотрудник Музея истории ТГУ Иван Голев. Особое внимание в своей совместной работе они уделили годам жизни Григория Потанина в Томске.

− Это издание не просто знакомит с выдающимся человеком в истории города и региона – Григорием Николаевичем Потаниным, но и позволяет погрузиться в историческое прошлое Томска, взглянуть на город и горожан глазами самого Григория Николаевича, − рассказывает Иван Голев. – Оно поможет всем интересующимся историей Томска составить свой экскурсионный маршрут, особо полезно будет экскурсоводам и любителям познавательных прогулок по городу.

Представленный в книге экскурсионный маршрут от Томской губернской мужской гимназии – Потанин преподавал в ней в 1865 году – и до места его упокоения в Университетской роще позволяет погрузиться в историческое прошлое Томска, взглянуть на город и горожан глазами самого Потанина. Книга рассчитана на читателей, интересующихся российской историей.

Прочитать книгу «Томск_Потанин: экскурсионный маршрут» можно здесь.

Григорий Николаевич Потанин (1835–1920), выдающийся исследователь, общественный деятель, почетный гражданин города Томска, почетный гражданин Сибири, прожил в Томске 18 лет. Многое, связанное с его пребыванием в нашем городе, кануло в Лету, но сохранились архивные документы, фотографии, книги, личные вещи, дома, в которых он бывал, жил и работал.

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