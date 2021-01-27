В Томске открывается первая фотовыставка, посвященная медикам, работающим в респираторных госпиталях

Томский Обзор / Фото: 27 января 2021 // Фото: tomskmuseum.ru

В субботу, 30 января, в Томском областном краеведческом музее (пр.Ленина, 75) открывается «Красная зона» — первая фотовыставка, посвященная томским медикам, работающим в респираторных госпиталях.

Как сообщают в музее, работы для экспозиции предоставлены Сибирской школой документальной и художественной фотографии. По словам руководителя фотошколы Дарьи Андреевой, цель проекта — показать силу и гибкость медиков, которые, несмотря на сложности, не оставили свой пост, а продолжили оказывать помощь пациентам в новых для себя условиях. Героями выставки стали сотрудники томской Больницы скорой медицинской помощи, которые с 12 октября работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

«Меня всегда вдохновляли врачи, когда-то я и сама хотела пойти учиться на хирурга. Поэтому идея организовать документальный фотопроект пришла давно. Выставку открывают фотографии, которые мы с фотографом Ярославом Бушовым делали в операционных БСМП еще до пандемии. Фотографии в условиях респираторного госпиталя делала уже я, и была поражена, как сильно изменилась специфика работы. Но при этом врачи, которые до пандемии самоотверженно спасали пациентов после тяжелейших травм, теперь так же самоотверженно борются за жизни пациентов с коронавирусом. Я сама перенесла ковид и благодарна врачам за их самоотдачу и профессионализм», — рассказала Дарья Андреева, руководитель фотошколы.

Предполагается, что «Красная зона» станет началом большого цикла фотовыставок, посвященных томским медикам. Экспозиция будет доступна для посетителей до 28 февраля. Посетить ее сможет любой желающий. Вход свободный. График работы зала: Вторник — Воскресенье, 10:00–18:00.

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