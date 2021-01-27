Утром в Томске произошел крупный пожар

27 января 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 27 января, в Томске загорелось здание, в котором располагались цех по производству и хранению картона, а также автосервис, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном здании по ул.Водяная, 65б поступило в 5.41. К приезду пожарных кровля была полностью охвачена огнем. Сотрудники МЧС эвакуировал из здания 15 автомобилей (из них 3 грузовых) и два газовых баллона.

Возгорание удалось локализовать к 7.19 на площади 1520 кв. метров, полностью ликвидировать - в 8.00. В результате пожара обгорела обрешетка крыши по всей площади, произошло ее частичное обрушение.

На месте работали 31 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: