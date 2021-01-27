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Администрация Томска подала в суд на организатора «заказных» перевозок по автобусному маршруту №3

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Департамент городского хозяйства администрации Томска обратился в суд с иском против ИП Слупской Г.Ю., организовавшей перевозку пассажиров по маршруту «Культурно-развлекательное направление № 3».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, автобусы курсировали по маршруту: ТЦ Изумрудный город – пр. Комсомольский – пр. Кирова – пр. Ленина – пер. 1905 года – ул. Пушкина – ул. Рабочая – ул. С.Лазо – Авангард – ОКБ, отсутствующему в Реестре муниципальных маршрутов, в нарушение требований действующего законодательства.

В дополнение к иску специалисты администрации приложили материалы УГАДН по Томской области, подтверждающие ведение незаконной деятельности по организации пассажироперевозок. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос о принятии иска.

В сообщении также отмечается, что инспекторы муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок во время выездных проверок зафиксировали факты перевозки горожан на автобусах с экипировкой маршрута №3, имеющего признаки регулярных перевозок (порядка посадки и высадки пассажиров, взимания платы и пр.).

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