«Ростелеком» запустил мобильную связь в отдаленном селе Томской области

27 января 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» завершила строительство базовой станции сотовой связи в селе Сосновка Каргасокского района Томской области. Теперь жители отдаленного населенного пункта могут воспользоваться мобильной связью. Ранее у жителей этого села такой возможности не было. Для доставки сигнала связи стандарта 2G и 4G используется оптические линии «Ростелекома».

«Для жителей появление мобильной связи — это возможность пользоваться сотовыми телефонами и мобильным интернетом. Сейчас сельчане могут со своих смартфонов зайти на портал госуслуг, в электронную почту, в социальные сети. Помимо того, что это удобно, это жизненно необходимо, например, для вызова экстренных служб. Поэтому мы стремимся обеспечить услугами связи всех жителей нашего региона, и не имеет значения, где проживает наш абонент — в городе или в небольшом селе», — пояснил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Установка объектов связи проводилась в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области». Работы велись с использованием инфраструктуры компании и государственно-частного партнерства. Благодаря этому сотовая связь стала доступной в отдаленном селе.

«Ростелеком» предлагает пакетные тарифные планы на мобильную связь как с ежемесячной абонентской платой, так и без нее, которые включают в себя сотовую связь, мобильный интернет, интерактивное телевидение. В личном кабинете удобно выбирать и комбинировать набор разных опций, а также зарабатывать бонусы и пользоваться техподдержкой. У абонента также есть возможность подключить до пяти мобильных номеров для выгодного общения внутри семьи.

Приобрести сим-карты «Ростелекома» жители Томской области могут у активных продавцов и инсталляторов услуг связи. Получить более подробную информацию или оставить заявку можно по единому бесплатному номеру «Ростелекома» 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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