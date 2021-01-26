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На шести переправах Томской области увеличена грузоподъемность

Дороги, Стихия в Томске и области, Томские новости, переправа ледовая переправа лед грузоподъемность проезд На шести переправах Томской области увеличена грузоподъемность

В Каргасокском районе Томской области на шести ледовых переправах увеличена максимальная транспортная нагрузка, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, на региональном автозимнике Каргасок ‑ Сосновка ‑ Восток на ледовых переправах через реки Парабель у села Павлово, Пиго у села Ильино, Обь и Сосновская протока у села Сосновка, протоку Маля и новое русло протоки Маля разрешено движение транспортных средств общей массой до 25 тонн.

С информацией о действующих автозимниках и переправах можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».

Напомним, в этом году все автозимники Томской области заработали 24 декабря.

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