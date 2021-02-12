18+
18+

Водитель пострадал при столкновении встречных автомобилей на Коларовском тракте в Томске

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий аварии жесть Томска Водитель пострадал при столкновении встречных автомобилей на Коларовском тракте в Томске

Накануне вечером, 24 января, в Томске столкнулись Renault Megane и Honda CR-V, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.05 на Коларовском тракте, 8/1. По предварительным данным, водитель Renault потерял управление и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате водитель Honda с травмами доставлен в медучреждение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пожилая женщина погибла при пожаре в томском селе

12 февраля 2021
Томские новости

Шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

29 января 2021
Томские новости

В Томске подтопило гаражи на ул.Говорова

31 января 2021
Томские новости

В Томске произошел крупный пожар в цехе деревообрабтки

26 января 2021
Томские новости

Гороховские склады в Томске выставлены на аукцион

21 января 2021
Томские новости

Пожарные спасли пожилого мужчину из горящего дома в Томске

1 февраля 2021
Томские новости

В Томске пожарные спасли из задымленного дома 28 человек, двое пострадали

16 февраля 2021
Томские новости

Форум молодых ученых U-NOVUS пройдет в Томске в 2021 году

23 января 2021
Томские новости

Новосибирский режиссер поставит в томской драме новый спектакль

11 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle