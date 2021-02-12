Водитель пострадал при столкновении встречных автомобилей на Коларовском тракте в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 января 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне вечером, 24 января, в Томске столкнулись Renault Megane и Honda CR-V, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.05 на Коларовском тракте, 8/1. По предварительным данным, водитель Renault потерял управление и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате водитель Honda с травмами доставлен в медучреждение.

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