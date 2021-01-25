Томич предстанет перед судом за мошенничество с игровыми приставками

Томский Обзор / Фото: 25 января 2021 // Фото: pixabay.com

В Томске осудят 24-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с приставками Sony PlayStation 4 Slim, сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района Томска.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2020 года молодой человек купил и взял в аренду 3 приставки. Внеся символическую плату он переставал выходить на связь с собственниками. Похищенными вещами злоумышленник распоряжался по своему усмотрению — играл сам и давал свои друзьям.

Ущерб, нанесенный действиями мошенника, оценивается в 53 900. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Подсудимый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

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