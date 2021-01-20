Отменены поезда из Томска в Москву и Адлер

20 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

Компания «РЖД» изменила расписание поездов из Томска в Москву и Адлер в связи со снижением пассажиропотока, сообщает пресс-служба мэрии.

Поезд № 37/38 Томск ‑ Москва отменяется отправлением из Томска с 28 февраля, отправлением из Москвы со 2 марта. Вместо него на данном направлении будут курсировать беспересадочные вагоны № 637/638 Томск — Москва в составе поезда № 61/62 Москва ‑ Владивосток. С понедельника по пятницу они будут отправляться из Томска, с четверга по понедельник — из Москвы.

«Таким образом, железнодорожное сообщение по направлению Томск ‑ Москва сохранится с увеличением еженедельного количества рейсов», — говорится в сообщении.

Поезд № 115/116 Томск ‑ Адлер временно отменяется отправлением из Томска с 25 января по 19 апреля, отправлением из Адлера с 29 января по 23 апреля. В Адлер и обратно можно доехать на поезде с пересадкой в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве с минимальным временем ожидания.

ОАО «РЖД» предлагает поменять ранее приобретенные билеты на другие поезда или получить возврат денег в полном объеме.

С изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД».

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