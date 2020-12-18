Томские ученые уточняют карту Венеры для Роскосмоса и НАСА

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2020 // Фото: Википедия

Специалисты геолого-географического факультета Томского госуниверситета совместно с коллегами из Карлетонского университета (Канада) составляют детальные карты фрагментов поверхности Венеры. Это поможет при выборе будущего места посадки орбитального аппарата с отбором проб в исследовательской миссии «Венера-Д», которую готовят Роскосмос и НАСА.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, «Венера-Д» — совместный проект Роскосмоса и НАСА по отправке орбитального аппарата и посадочного модуля на Венеру для определения состава материала поверхностных структур и понимания геологических процессов, которые сформировали поверхность этой планеты. Полет запланирован на период между 2026 и 2033 годами.

Задача международной исследовательской группы, в состав которой вошли младший научный сотрудник лаборатории геохронологии и геодинамики ГГФ ТГУ Екатерина Антропова и студент 3 курса ГГФ Карлос Брага, — создать подробные карты фрагментов поверхности Венеры, в 10 раз превосходящие по масштабу более ранние исследования.

Как поясняют ученые ГГФ, в настоящее время большая часть Венеры закартирована в разведывательном масштабе — 1:10 000 000, 1:5 000 000. Планируемое региональное картографирование будет более мелкого масштаба — 1:500 000.

«Полученные результаты станут основой более детального изучения поверхности планеты, в том числе в ходе исследовательских миссий „Венеры-Д“. Для этого необходимо учитывать потенциальную безопасность посадки на конкретной местности; репрезентативность материалов, потенциальную простоту и качество геохимического сигнала на месте посадки; орбитальные ограничения миссии», — говорит Екатерина Антропова.

Исследование также будет иметь значение для разведки месторождений наземных руд, которые связаны с крупными изверженными провинциями (КИП), сформированными в результате внедрения огромных объемов мантийных магм, и для оценки их влияния на изменение климата планеты.

Поскольку Земля и Венера похожи по размерам и некоторым другим характеристикам, то и протекающие там процессы тоже можно сравнивать. В настоящий момент признано, что формирование КИП на Земле оказало значительное влияние на климат, в том числе, например, на массовое вымирание динозавров. Существует предположение, что именно КИПы вызвали резкое изменение климата и на Венере — в результате выброса CO2 и возрастающего парникового эффекта после масштабных извержений вулканов там, возможно, исчезла жизнь.

«Более того, поскольку эрозионные процессы на поверхности Венеры почти отсутствуют, на снимках мы можем наблюдать и анализировать структуры, аналогичные земным, в их первичном виде, когда разрушительная сила ветра, воды и иных агентов еще не нарушила первоначальный облик», — добавляет Екатерина Антропова.

То есть на Венере геологические объекты как бы «законсервированы» из-за отсутствия эрозии и других явлений, их можно изучать — и понять, как именно протекали изменения.

Ученые уже закартировали несколько областей Венеры с разнонаправленными вулканическими потоками, областями полей щитовых вулканов и целых крупных вулканических центров. Например, выяснили, что вулкан Атира Монс, над которым работает Карлос Брага, в диаметре составляет 500 км, это сравнимо с протяженностью Томской области с севера на юг. Следующим этапом работы станет демонстрация материалов на международной отраслевой конференции, которая запланирована на март 2021 года в Техасе, США.

Лаборатория геохронологии и геохимии ТГУ создана при поддержке правительства РФ в рамках мегагранта «Происхождение, металлогения, климатические эффекты и цикличность крупных изверженных провинций (КИП)». Над проектом работают ученые из ТГУ, США, Китая, Канады и Испании. Руководителем является канадский ученый Ричард Эрнст.

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