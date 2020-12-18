18+
18+

Томские ученые уточняют карту Венеры для Роскосмоса и НАСА

Образование и наука, ТГУ, Томские новости, Роскосмос наса полет фильм вылет образование томская наука кораблестроение ракеты Томские ученые уточняют карту Венеры для Роскосмоса и НАСА

Специалисты геолого-географического факультета Томского госуниверситета совместно с коллегами из Карлетонского университета (Канада) составляют детальные карты фрагментов поверхности Венеры. Это поможет при выборе будущего места посадки орбитального аппарата с отбором проб в исследовательской миссии «Венера-Д», которую готовят Роскосмос и НАСА.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, «Венера-Д» — совместный проект Роскосмоса и НАСА по отправке орбитального аппарата и посадочного модуля на Венеру для определения состава материала поверхностных структур и понимания геологических процессов, которые сформировали поверхность этой планеты. Полет запланирован на период между 2026 и 2033 годами.

Задача международной исследовательской группы, в состав которой вошли младший научный сотрудник лаборатории геохронологии и геодинамики ГГФ ТГУ Екатерина Антропова и студент 3 курса ГГФ Карлос Брага, — создать подробные карты фрагментов поверхности Венеры, в 10 раз превосходящие по масштабу более ранние исследования.

Как поясняют ученые ГГФ, в настоящее время большая часть Венеры закартирована в разведывательном масштабе — 1:10 000 000, 1:5 000 000. Планируемое региональное картографирование будет более мелкого масштаба — 1:500 000.

«Полученные результаты станут основой более детального изучения поверхности планеты, в том числе в ходе исследовательских миссий „Венеры-Д“. Для этого необходимо учитывать потенциальную безопасность посадки на конкретной местности; репрезентативность материалов, потенциальную простоту и качество геохимического сигнала на месте посадки; орбитальные ограничения миссии», — говорит Екатерина Антропова.

Исследование также будет иметь значение для разведки месторождений наземных руд, которые связаны с крупными изверженными провинциями (КИП), сформированными в результате внедрения огромных объемов мантийных магм, и для оценки их влияния на изменение климата планеты.

Поскольку Земля и Венера похожи по размерам и некоторым другим характеристикам, то и протекающие там процессы тоже можно сравнивать. В настоящий момент признано, что формирование КИП на Земле оказало значительное влияние на климат, в том числе, например, на массовое вымирание динозавров. Существует предположение, что именно КИПы вызвали резкое изменение климата и на Венере — в результате выброса CO2 и возрастающего парникового эффекта после масштабных извержений вулканов там, возможно, исчезла жизнь.

«Более того, поскольку эрозионные процессы на поверхности Венеры почти отсутствуют, на снимках мы можем наблюдать и анализировать структуры, аналогичные земным, в их первичном виде, когда разрушительная сила ветра, воды и иных агентов еще не нарушила первоначальный облик», — добавляет Екатерина Антропова.

То есть на Венере геологические объекты как бы «законсервированы» из-за отсутствия эрозии и других явлений, их можно изучать — и понять, как именно протекали изменения.

Ученые уже закартировали несколько областей Венеры с разнонаправленными вулканическими потоками, областями полей щитовых вулканов и целых крупных вулканических центров. Например, выяснили, что вулкан Атира Монс, над которым работает Карлос Брага, в диаметре составляет 500 км, это сравнимо с протяженностью Томской области с севера на юг. Следующим этапом работы станет демонстрация материалов на международной отраслевой конференции, которая запланирована на март 2021 года в Техасе, США.

Лаборатория геохронологии и геохимии ТГУ создана при поддержке правительства РФ в рамках мегагранта «Происхождение, металлогения, климатические эффекты и цикличность крупных изверженных провинций (КИП)». Над проектом работают ученые из ТГУ, США, Китая, Канады и Испании. Руководителем является канадский ученый Ричард Эрнст.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Гендиректора «Томского пива» Галину Кляйн вызвали из-за противодействия во время обыска — источник

18 ноября 2020
Томские новости

Скончался заведующий отделением анестезиологии и реанимации госпитальных клиник СибГМУ Леонид Мурашев

29 ноября 2020
Томские новости

Ледовые городки заработают во всех районах Томска до конца недели

11 декабря 2020
Томские новости

Томичей приглашают на новогоднюю выставку «Я хочу стать космонавтом!»

3 декабря 2020
Томские новости

Гид Ксения Фадеева научит томичей счастью

20 ноября 2020
Томские новости

Следователи инициировали проверку по факту падения девочки с балкона многоэтажки в Томске

23 ноября 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

12 декабря 2020
Томские новости

В Томскую область поступила дополнительная партия вакцины «Спутник V» для сотрудников сферы образования

16 декабря 2020
Томские новости

Эксперты подтвердили существование в Томской области месторождения золота с запасами в 10 тонн

17 декабря 2020
Комментарии для сайта Cackle